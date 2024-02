Una Fiorentina da… sogno

Che bellezza, quest'inizio di 2024! Che spettacolo la Fiorentina che vola alta in classifica e insegna a far calcio all'Italia! In un paio di mesi sono stati spazzati via tutti i dubbi di chi, a fine 2023, s'interrogava sulle reali ambizioni della società e sul valore di una squadra che era stata capace, secondo qualche solito chiacchierone, di conquistare il quarto posto nonostante ci fossero diverse formazioni (almeno sette, dicevano) teoricamente più forti di lei. E invece, se Biraghi e soci erano arrivati fin lì un motivo ci doveva essere e quanto accaduto nelle ultime settimane sta a lì a dimostrare che sì: Joe Barone aveva ragione .

E vogliamo parlare del mercato? La Fiorentina ha strappato ad una diretta concorrente come la Roma il suo principale fromboliere. Un centravanti che nelle ultime due stagioni ha spaccato reti in giro per l'Europa, ha trascinato la Nazionale e, come potremmo dimenticarlo, ha alle spalle un passato da capitano del Grande Torino. Non solo. Oltre al super bomber infatti, il dg ed il suo team hanno regalato all'allenatore anche il miglior terzino destro su piazza e, come ciliegina sulla torta, sono riusciti pure a sfoltire un reparto (quello degli attaccanti esterni) che stava soltanto creando problemi per quanto fosse affollato. Il tutto, praticamente a costo zero. Sinceramente non ci viene in mente altra parola se non “capolavoro”.