Un nuovo Torreira, un Amrabat bis? L’analisi dei nomi accostati alla Fiorentina

Da Lopez a Hjulmand, e non solo

Maxime Lopez è il nome che sognano i tifosi. Ricorda Torreira, anche per caratteristiche fisiche. Ma uno dei migliori in Italia, nel portare palla in avanti, fin sulla trequarti. Non perde mai il controllo dalla sfera. E anche i suoi dati difensivi sono ottimi. Insomma sembrerebbe il profilo perfetto per il 4-3-3. Le controindicazioni sono sulle sue doti caratteriali, che qualcuno mette in dubbio. Poi c'è Rovella, il nome che sarebbe il migliore, ma anche il meno probabile, per costi, e non solo. Che se vogliamo è più completo di Lopez, con quasi il 90% di passaggi azzeccati è uno dei migliori. E alterna lanci lunghi a corti. Inoltre la sua dinamicità è unica. In più rispetto al francese, ha qualche gol e assist in dote. Ma il cartellino, e la Juve che punta su di lui non fanno filtrare ottimismo.