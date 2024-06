Un nuovo Maldini Jr per Palladino: Sottil a caccia della consacrazione

Ormai sono diversi anni che la Fiorentina e i suoi tifosi stanno aspettando che Riccardo Sottil compia il fatidico salto di qualità, così come i commenti nei suoi riguardi. Come raccontato anche dal padre Andrea, l'esterno viola è stato, più di una volta, anche molto sfortunato sotto il punto di vista fisico, perché ogni volta che sembrava poter arrivare a quello step, ecco che si presentava un nuovo infortunio. Anche in questa stagione, come nella scorsa, dopo che stava iniziando a carburare, si è rotto la clavicola. Così, si è dovuto operare, saltando l'importante finale di stagione che attendeva i viola. Che le cose potessero andare diversamente con lui in campo? Questo non possiamo saperlo, ma sicuramente avrebbe dato un importante contributo in avanti. Nelle ultime gare, prima dell'infortunio, era sembrato molto ispirato. Tutti si ricorderanno dello splendido gol all'andata della semifinale di Conference League contro il Club Brugge. Adesso il classe 1999 è in vacanza con la famiglia, ma sta già lavorando sodo per essere pronto in vista del ritiro estivo al Viola Park. L'arrivo di Palladino potrebbe dargli una grande scossa, anche se la conferma potrà darcela solamente il campo.