Palladino e la sua parola d’ordine, Sottil al centro e Parisi alla Gosens

Iachini aveva "Gioca!", Palladino ha "Attira!". Questa è la parola d'ordine dell'ex allenatore del Monza che, nella prima uscita stagionale, ha guidato la sua Fiorentina nei movimenti, limando ogni tipo di dettaglio. Palladino ha usato questo "richiamo" per guidare il pressing dei suoi. L'obiettivo è la creazione di spazi sugli esterni, in particolare dalla parte di Dodò e Parisi. Il mediano, oggi Bianco o Mandragora, ha il compito di attirare su di sé la pressione, smistando il pallone il più velocemente possibile. In questo modo, il gioco della Fiorentina trova imprevedibilità e dinamismo, con gli esterni di centrocampo come fulcro centrale della manovra viola.