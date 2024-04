Un gol, un gioco e l’utopia. Ecco cosa resta alla Fiorentina

Molti lettori conosceranno queste parole, e le troveranno retoriche e un po’ svuotate dall’abuso. Eppure ho bisogno di ricordarle, come tutte le cose notevoli, importanti, emozionanti: “Ricordare, in fondo, viene dal latino re- corder, ripassare dalle parti del cuore”. Anche questa è dello scrittore di Montevideo, che tra l’altro sapeva di calcio. Mentre l’utopia è spesso parter del vocabolario ascoltato da Sarri, e l’orizzonte e nel motto più noto di Italiano (nessun limite, solo orizzonti): due tecnici che potevano avvicendarsi, ma non sarà così. Due uomini tormentati dal proporre gioco, dal crescere i giocatori nei concetti individuali e associativi, che sentono la propria realizzazione in questo lavoro e con questo cercano il risultato: non è un manuale per tutti e il cinismo corrode questo tempo, valutandolo in fretta, per i punti, per la fine. Ora, se ci piacciono orizzonti e utopie, dobbiamo avere la coerenza e il sentimento per guardare tutto con gli stessi occhi. Anzi: vedere, che è uno sforzo superiore al guardare. Per la terza volta in poche settimane, la Fiorentina in campo si spende per tutto quello che è, con coraggio, con l’orgoglio di sé e la passione di chi la sostiene e in questo sforzo va (tutta insieme) oltre se stessa: è successo con Lazio, Roma, Atalanta. Le tre squadre che in questi anni ci sono state più vicine, ma sempre davanti: verso l’orizzonte. In tre partite ha subito pochissimo (ma il modo di giocare disallinea la sofferenza ai danni: quello che concede la Fiorentina, nell’interezza e nella nudità del suo proporsi e offrirsi alla partita, sarà sempre clamoroso, anche se limitato nella quantità) e ha creato decine di occasioni, dominando le partite, popolando la metà campo altrui, riducendo le pretese degli avversari. Gli attaccanti hanno giocato partite di pienezza agonistica e tattica, cariate dell’assenza del gol, ma la loro presenza, la loro forza nei duelli, il loro dominio sui difensori hanno permesso alla Fiorentina di sfociare in avanti: Beltran, Nico e Belotti sono davvero la preghiera di un popolo per questo finale di stagione. Se Bonaventura sta bene, se Arthur torna credibile, se Dodò sfiamma un po’, se Mandragora si convince che è il tempo è adesso, allora l’ardore di squadra può trovare anche una pulizia e una chiarezza che può elevare la Fiorentina ai suoi massimi.