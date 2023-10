Tutti colpevoli tranne loro

Basta pensare all'erroraccio di Milenkovic che ha regalato ad Immobile il rigore della vittoria. Una distrazione ingiustificabile per un giocatore della sua esperienza. Eppure, non è la prima volta. Soltanto una settimana prima, per esempio, era stato sempre Nikola a perdersi completamente Caputo in occasione dello 0-1 dell'Empoli. E poi ancora il famoso “buco” di Igor nella finale di Praga, la dormita collettiva sui due gol dell'Inter nella finale di Coppa Italia (a difesa schierata), i gol precedentemente falliti da Jovic. Eppure, di cosa si è discusso dopo tutte queste partite? Dell'allenatore, prima di tutto. Del suo atteggiamento, della sua mentalità. Stessa cosa lunedì quando (nonostante proprio i cambi avessero rianimato una squadra palesemente in apnea) a finire nel mirino sono state le sua sostituzioni.

E se non è l'allenatore, è la società che ha sbagliato a comprare quel giocatore o a non prenderne un altro. Mai, o quasi mai, che ci si concentrasse sui giocatori. Ma di chi è la colpa, se Milenkovic si addormenta? Chi è colpevole se i vari Ikonè, Sottil, Brekalo o chi per loro sbagliano con disarmante regolarità la scelta negli ultimi 30 metri? A me, la risposta, sembra semplicissima. E invece no. Col (dannosissimo) danno collaterale di creare un enorme alibi ai calciatori. Che già non sono fenomeni e in più, sapendo che tanto tutti se la prenderanno sempre con qualcun altro, non sentiranno mai la necessità di dover fare qualcosa in più.