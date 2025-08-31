Viola News
Torino-Fiorentina, arbitra Abisso: esperto, ma attenzione ai cartellini

Abisso è un arbitro di esperienza non internazionale, ma esperto anche se con diverse incognite
Simone Pagnini

Rosario Abisso sarà l'arbitro che dirigerà Torino-Fiorentina, seconda giornata del campionato 2025/2026. Abisso, 39 anni, della sezione di Palermo torna a dirigere i viola dopo più di un anno e mezzo. Infatti, la sua ultima direzione di gara fu Sassuolo-Fiorentina del campionato 2023/2024 . Nella passata stagione ha diretto 12 gare nel massimo campionato, oggi battezza la sua nuova stagione.

Abisso è un arbitro di esperienza non internazionale, ma esperto, anche se con diverse incognite. Ha poca personalità, non è molto comunicativo con i giocatori e spesso non molto preciso nella direzione di gara. Nella stagione precedente il suo rendimento è stato molto altalenante con episodi non del tutto chiari.

Non avendo molta empatia con i calciatori se la gara sale di intensità inizia a sventolare i cartellini, spesso esagerando. Ha una soglia del fallo alta con una media sanzioni di 5,5 a gara. Inoltre è poco preciso nella gestione, dunque la speranza è che la partita non salga molto di intensità altrimenti non sarà facile gestirla.

