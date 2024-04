Terza semifinale in tre anni: il merito è dell’allenatore. Stop alle critiche inutili

Avevo pensato che la scomparsa di Joe Barone e la conseguente emozione collettiva avrebbero potuto davvero ricompattare totalmente il mondo viola. Della serie, tutti assieme cerchiamo di vincere un trofeo, facciamo due mesi compatti, alla grande. Tutti assieme spingiamo l’allenatore e la squadra per continuare ad andare oltre i limiti. Lo avevo pensato, ingenuamente. Meglio, l’avevo sperato. Invece è bastata la sconfitta con il Milan, squadra nettamente più forte, per rimettere in moto la macchina del fango dei “Soliti Noti” con un unico scopo bene chiaro: mettere Commisso in difficoltà, indurlo a vendere. Magari solo per tornare a mettere bocca nel mondo viola. Oppure per sperare di trarre vantaggi con una nuova proprietà. E’ bastata la sconfitta con il Milan per ridare linfa anche ai Soliti Noti che contestano Italiano, pure se ormai ha deciso di chiudere questo ciclo. Sono i soliti che sparavano sui Della Valle, sparano su questa proprietà, ma spareranno anche sulla prossima se ne dovesse arrivare una, soltanto per attirare l’attenzione di un giochino sporco. E, basta leggere sui social, non sono solo “leoni da tastiera”, ma anche gente nota, che si professa tifosa della Fiorentina nel momento in cui sta facendo il male della Fiorentina. Non capire che in questo momento con una semifinale di Coppa Italia alle porte, la prospettiva di andare in finale di Conference e l’Europa dura da conquistare in campionato, l’unica strada da battere dovrebbe essere quella della compattezza, vuol dire volere il male della Fiorentina. Eventualmente, e dico eventualmente, a fine stagione verrà il tempo della discussione, delle guerre e delle polemiche. Oggi no. E invece questi presunti tifosi viola o tifosi viola che rimescolano nel fango da sempre, hanno già scelto la strategia: mettere in difficoltà Commisso rimasto senza il suo uomo di fiducia. Il braccio operativo. E lo fanno subdolamente, con finte parole dolci, per poi liberare la mannaia. Si potrebbe anche far finta di niente visto il livello, ma oggi i media e i modi di comunicare sono mille e in qualche modo i messaggi negativi arrivano e fanno presa sui più deboli, sugli ingenui, sui negativi per carattere, che a loro volta, spesso inconsapevolmente, aiutano la macchina del fango. Chi sono quelli in malafede lo sappiamo benissimo. Gente che spera in un cambio di proprietà per poter tornare a mettere bocca nel mondo viola, per interesse personali o semplice vanagloria. Gente che spera di lavorare per la Fiorentina. Un mondo variegato e piuttosto vasto.