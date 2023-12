Superleghe? Quante ne volete, ma il calcio, per fortuna, è un’altra cosa

La Superlega, qualsiasi essa sia, nascerà sotto i peggiori auspici. A differenza dei modelli americani, ad esempio, come basket, football americano, baseball e hockey, in cui esistono più leghe, in Europa non potrà mai trovare terreno fertile una proposta elitaria ed impopolare in ambito calcistico, legato da sempre a tradizioni, maglie, trofei e scontri "secolari" (intesi come partite particolarmente "sentite" in special modo dalle singole tifoserie) in un ambito, soprattutto, contraddistinto da radici storiche e ben salde che caratterizzano, da più di un secolo, i vari campionati di calcio continentali. Questi sono i fattori che ci distinguono maggiormente dallo sport professionistico vissuto in America del Nord o nei paesi arabi, in cui non esiste una tradizione da difendere o dei "colori" storici da supportare. Non è possibile pensare, quindi, che società italiane, inglesi, spagnole, francesi, ad esempio, possano abbandonare la propria federazione affiliata all'UEFA per disputare dei tornei assimilabili a quelli estivi, in cui conta di più la visibilità degli sponsor che il risultato stesso. Credete davvero, poi, che società storiche come Bayern, Manchester City, Atletico Madrid, Juventus, Manchester United, Barcelona, Inter, Milan etc etc siano disposte ad azzerare la propria bacheca dei trofei per tentare la sorte in qualcosa di astratto che, al massimo, potrebbe portarle a tornare a competere in manifestazioni simili a quelle attuali? Per non parlare dei tifosi, che dovrebbero sorbirsi migliaia di km in trasferte ogni due settimane senza più la possibilità di confrontarsi contro i tradizionali avversari che costituiscono, invece, la vera essenza del calcio. In Italia un tentativo di costituire una "Superlega" venne fatto esattamente un secolo fa, ma durò solo 12 mesi, poi tutte le società "ribelli" (fra cui Juventus, Inter e Milan) tornarono all'ovile (leggi la storia completa della stagione 1921-22). Superleghe? Quante ne volete, ma il calcio, per fortuna, è un'altra cosa.