SONDAGGIO – Dareste ancora fiducia a Nzola?

Il vostro parere sul prossimo futuro del centravanti ex Spezia

Mbala Nzola è in evidente difficoltà e dopo 6 partite di campionato più 3 di Coppa non è ancora andato a segno. Nella sua rubrica su Violanews Matteo Magrini ha titolato "Non sparate su Nzola". I tifosi però stanno sempre più mugugnando e si sa che il palato dei fiorentini è molto esigente...