Ex all. Kayode a VN: “Non è una sorpresa. Brava la Fiorentina nel gestirlo”

Dopo la gara di ieri sera, Michael Kayode è sulla bocca di tutti. Alcuni parlano di scommessa vinta da Italiano, mentre a Firenze sognano in grande. Ma il terzino destro viola si può davvero considerare una sorpresa? L'abbiamo chiesto ad Antonio Soda, ex calciatore e allenatore, che ha visto crescere Kayode in Serie D, precisamente nel Gozzano.