Si difende male e si attacca… benino. Tempo al tempo, ma ora i punti contano

La pazienza è d'obbligo, specie dopo partite in trasferta con le grandi. Adesso c'è il Torino in casa, e prima di far visita all'Atalanta serve un'iniezione di fiducia

Firmato Vincenzo Italiano, ormai quasi un mese fa. Dopo aver battuto in amichevole la Polisportiva C4, l'allenatore aveva già avvisato sulla possibilità di incontrare difficoltà più avanti. Detto fatto. La linea difensiva altissima e a quattro è difficile da metabolizzare per difensori abituati a giocare con il reparto basso e a tre. Sono professionisti e hanno le nozioni necessarie per interpretare tutti i moduli, ma ci sono meccanismi che dopo tanti mesi si fatica ad accantonare in novanta giorni. Tempo al tempo. Intanto la Roma ha affondato con facilità approfittando di questo disagio della linea viola e soprattutto del suo portiere, Dragowski, che quest'anno è chiamato molto spesso al fondamentale nel quale ha sempre difettato maggiormente: le uscite. Oltretutto, ci si mette anche la tecnologia. Inconfutabile per definizione (qui si tratta di geometria e di oggettività, a differenza del rosso a Dragowski) e anche per opinione dei vari ex arbitri interpellati sul tema. In presa diretta, le posizioni di Mkhitaryan e Abraham erano sembrate irregolari a tutti, guardalinee compresi; invece, l'ausilio del fermo immagine ha condannato la prima Fiorentina di Italiano alla sconfitta. Quei 30 metri di campo da coprire, per adesso, sembrano una prateria sconfinata, e la Fiorentina difende male e attacca tutto sommato benino. Non pochi i pericoli portati alla porta di Rui Patricio, anche in 10 contro 11. Per restringere la prospettiva e vedere una squadra che difende bene e attacca benissimo ci vorrà ancora del tempo. Niente che il tecnico ex Spezia non abbia messo in conto, ma come dice lui stesso "da ora i punti contano". E farne contro il Torino, in casa, assume un'importanza ancora maggiore, se non altro per alimentare la fiammella dell'entusiasmo. Magari con un aiutino dal mercato...