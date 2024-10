Questi sì che sono segnali: e se Palladino avesse solo sbagliato di un mese?

Tanti, tantissimi episodi nelle due vittorie della Fiorentina nelle prime sette giornate di campionato. Però battere Lazio e Milan, due squadre in forma e con reparti offensivi ben assortiti, è quantomeno una dimostrazione di grandi potenzialità. Ci fermiamo alle potenzialità perché dopo la Lazio c'è stato l'Empoli e ci sono stati i New Saints, e siamo tornati a farci delle domande. Solo che poi l'Empoli manca poco fa lo sgambetto proprio ai biancocelesti, e allora un pari in casa loro non è una tragedia. Bene, la Fiorentina sta crescendo, non a ritmi vertiginosi ma è doveroso notare i buoni segnali (questi sì, non quelli che sono stati menzionati giovedì sera).

Parola d'ordine: qualità

La difesa va meglio, la fase offensiva con i titolari in campo e contro una difesa non marmorea ha creato tanto, poi questa sera il tecnico del Milan Fonseca ci ha messo del suo togliendo i due giocatori più pericolosi. E, come succede per tutti, la differenza la fanno i singoli: Kean che non si scoraggia dopo il rigore sbagliato - che li tiri Gudmundsson, tanto più se, come dice Palladino, la gerarchia è quella -, l'islandese e Adli che non sono al top fisicamente ma sono una spanna sopra gli altri a livello di qualità, De Gea che semplicemente è De Gea. Ragazzi, De Gea è il portiere della Fiorentina, forse non abbiamo mai realizzato al cento per cento questa cosa. Godiamocelo.