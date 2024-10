Palladino un mago? No, più Bob Aggiustatutto. E’ la Roma la preda da azzannare

Ora, un vero mago non rivelerebbe mai i suoi segreti, e lungi da noi, ancora, definire Palladino un mago. Magari, un giorno, lo faremo, e gli auguriamo di strapparci questo titolo prima di chiudere la sua esperienza alla Fiorentina. Per il momento, si deve accontentare di Bob Aggiustatutto, il famoso personaggio dei cartoni animati per bambini che ripara qualsiasi cosa non funzioni. Un po' come fa Palladino alla Fiorentina negli intervalli. Prossimi passi? Riparare Pongracic, unica sua scommessa senza risultato fin qui, e imparare anche come non dover ricorrere a questa sua abilità troppo spesso, perché non sempre basta (la sconfitta di Bergamo). In questo modo, confermare un posto in Europa sarebbe un obiettivo alla portata.