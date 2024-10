FOTO – “E se si mette male?” La regia svizzera svela i piani di Palladino

1-0 all'intervallo in favore del San Gallo: la seconda partita di Conference League della Fiorentina si stava mettendo davvero male, e ovviamente Raffaele Palladino, prima della ripresa, aveva studiato una serie di accorgimenti per provare a riequilibrare le cose. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, visti i gol in rapida successione di Quarta e Ikoné, ma la regia svizzera di Sky ci ha permesso di sbirciare e di catturare una schermata.