Palladino l’aveva detto: non è talebano. Ma l’ha dimostrato con 5 gare di ritardo

Meglio tardi che mai, come dice una locuzione vecchia come il mondo. La rassicurazione di Raffaele Palladino nella sua prima conferenza stampa ("Non sono un talebano, possiamo cambiare sistema di gioco") ha trovato conferma nei fatti, ma ci sono volute sei partite e mezza di fase difensiva francamente desolante per arrivare all'illuminazione: con una linea a quattro, in questo momento, la squadra sta meglio in campo. Poco male se Gosens è un po' depotenziato - solo un po', rimane un signor terzino - e poco male se si lavora da tempo sulla difesa a tre. Nulla vieta di continuare a lavorarci, tanto la difesa a quattro è ben conosciuta dai difensori in rosa.