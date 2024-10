Palladino ha ascoltato Firenze e ora Firenze vola con lui: un’umiltà da Champions

Tradotto: non andavamo bene, io ho provato e riprovato a seguire quella che era la mia convinzione, ma l'ho trovata sbagliata e me l'hanno fatto capire i miei giocatori. Noi non sappiamo se Palladino legga quello che scriviamo, ma anche secondo noi serviva una mise diversa alla Fiorentina. E quando questa mise tattica è stata provata, è diventata imprescindibile. Ma attenzione: non erano solo i giocatori, non eravamo solo noi giornalisti a invocare un cambio: tutta Firenze lo chiedeva. Palladino ha dovuto solo avere l'umiltà, la saggezza di ascoltare il suo "branco", inteso nello specifico come i suoi ragazzi e più in generale come la città nella quale lavora, e farne la sua forza.