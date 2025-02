Oltre dire che non è un 9 cosa può fare Zaniolo? Il punto è quando entra Colpani

Ma perché non fargli fare il suo gioco?

Palladino lo ha tolto per far entrare Colpani, con Beltran avanzato nel ruolo di punta - che poi è quello che ha fatto fino a metà della sua prima stagione in Italia. Se possibile, però, Colpani ha fatto ancora peggio di Zaniolo, regalando al Como la palla del 2-0 di Paz e risultando, come purtroppo al solito, nullo in avanti. Prima l'alternativa era Ikoné, oppure Folorunsho con Beltran dall'altra parte. Adesso che c'è Zaniolo, se manca Kean e si vuole andare con Beltran in avanti, sarebbe auspicabile far giocare l'ultimo arrivato in quello che è il suo ruolo ideale. Colpani, del resto, è questo da tanti mesi; Zaniolo, invece, è tutto da scoprire. La voglia di rivedere il Flaco ai fasti di un tempo non può tarpare le ali alla Fiorentina in un momento delicato della stagione come questo.