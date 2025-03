La magia è tornata davvero? Lo vedremo dopo il Milan. Manca solo una conferma

Il Milan con serenità, poi la verità

Cosa ci aspetta adesso? Sicuramente una partita col Milan che diventa molto importante, ma che, grazie agli ultimi due successi, non è obbligatorio vincere nell'ottica della corsa all'Europa. Gli scontri diretti li hanno tutti e tutti perderanno dei punti in questa royal rumble che vede sei squadre in lizza per tre o quattro posti in base a chi vincerà la Coppa Italia, avendo battuto Atalanta e Juve la tabella di marcia può anche includere un rallentamento o un arresto coi rossoneri. Certo, se poi arriva un altro successo non diciamo mica di no. Ma la vera prova del nove, come ha sottolineato stesso Palladino, è con le squadre che stanno sotto, che lottano per altri obiettivi: e allora dopo San Siro ecco Parma in casa, Cagliari in Sardegna ed Empoli in casa. Che somiglia tanto al trittico Como, Verona e Lecce che ha portato solo 3 punti su 9. Altri tempi, altra Fiorentina. Certo che, se si rispettano le attese anche con le piccole, allora sognare non solo è lecito, ma pure obbligatorio.