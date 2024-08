La macchina è diesel ma non Ferrari. Da Quarta a folle, ora 3 marce dal mercato

Aspettiamo. Come ha detto il direttore generale Ferrari (nomen omen), così conviene fare. Le regole per adesso sono queste, mancano otto giorni e in questi otto giorni aspetteremo che le migliorie di cui ha bisogno la macchina metaforicamente disegnata da Raffaele Palladino in sede di conferenza stampa di vigilia vengano apportate. Certo, avremmo aspettato un pochino più tranquilli con una vittoria 3-2 che non con un pareggio 3-3, ma sempre meglio del parziale negativo che stava venendo fuori fino all'inizio della ripresa in vista del ritorno a Felcsut, in Ungheria.