La Fiorentina ha una vita extra: è ancora nel loop, ma può uscirne dalla parte giusta

Si vuole solo esprimere soddisfazione perché la Fiorentina, grazie alla sciagurata Lazio, grazie ad un eroico Lecce e grazie ad una vittoria non scontata a Udine, è riuscita, come se fosse in un vecchio livello di Super Mario Bros, a ottenere una vita extra prima che il tempo scadesse. Il livello non è stato completato, ma non appare la schermata GAME OVER: ecco che la musichetta riparte e il gioco ricomincia, con lo stesso tipo di nemici da affrontare: campionato, Coppa Italia dagli ottavi (il Milan giocherà ad agosto, anche per questo era importante non perdere) e Conference League. E stavolta senza il Betis (dalla Spagna parteciperà il Rayo Vallecano) e senza il Chelsea (dall'Inghilterra il Nottingham dell'ex viola Milenkovic). Sì, sarà ancora tempo di sentire al Franchi quella musichetta storpiata magistralmente tempo fa da alcuni geniali tifosi della Roma: "lololololoooooooo..."