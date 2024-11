La Fiorentina B a Breslavia non ci arriva. Basterà arrivare a gennaio: lì capiremo

Adesso arrivano Pafos, LASK e Vitoria prima della fase finale: per quel che ci riguarda, sarebbe importante arrivare tra le prime otto per evitare un paio di partite in più in inverno, che comunque non sarebbero un dramma. Ergo, basta arrivare tra le prime 24, e questo, con altri 4-6 punti, non dovrebbe rappresentare un problema. Dalla fase a eliminazione diretta in poi, andrà onorata anche questa competizione, ma prima di essa ci sarà un mercato di gennaio da affrontare al meglio, specie se si vuol provare ad arrivare alla finale Breslavia il 28 maggio 2025. La Fiorentina B, quella che sta giocando nella League Phase, in Polonia non ci arriva; capiremo fra un paio di mesi abbondanti quali saranno obiettivi e priorità aggiornati. A giugno il lavoro è stato ottimo, è l'occasione di confermare che non si è trattato di un caso. Crediamoci.