Palladino (conf.): “Troppo leggeri e prevedibili, ma rifarei le stesse scelte”

Intervenuto in sala stampa dopo Apoel Nicosia-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino ha commentato così la sconfitta viola contro i ciprioti: "Sapevamo che oggi affrontavamo una squadra con il blocco basso sfruttando solo i contropiedi. La partita l'abbiamo preparata bene, abbiamo giocato bene i primi 30 minuti e siamo stati ingenui nelle ripartenze che abbiamo subito. Nel secondo tempo ci è mancato il guizzo finale e ci è mancato di scardinarli e senza incidere nelle seconde palle. Hanno spezzato tanto il gioco e tolto il ritmo, non è stato semplice ma analizziamo con equilibrio quello che non è andato. Siamo stati un po' leggeri a volte, lenti e prevedibile senza rompere le linee di passaggio, però le ripartenze che abbiamo preso sono state per errori nostri. Stasera abbiamo affrontato una squadra che ha giocato la partita della vita con intensità e voglia, noi dobbiamo metterci qualcosina in più.

Ci teniamo alla Conference, vogliamo arrivare nelle prime posizioni perché è una competizione europea e chi ha giocato voleva dimostrare il suo valore. Ci siamo allenati bene in settimana, rifarei le stesse scelte perché non avevo segnali che avremmo potuto perdere questa partita. Ci sono gli episodi e non siamo riusciti a metterla a posto". Sui singoli: "Richardson? Nel primo tempo non è stato facile trovare spazi, hanno giocato 4-1-4-1. Richardson si è mosso bene, sappiamo che è un giocatore di palleggio e non di profondità ma ha avuto anche l'occasione di segnare. Parisi? Fabiano ha fatto una buona prestazione, ha lavorato sulla catena, non è un'ala naturale e nel secondo tempo ha fatto bene come quinto".