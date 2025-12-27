Kean e Piccoli repellenti per gol: Vanoli, altre idee o più spazio a quelle di Paratici

Sembra quasi che il gol, invece di cercarli come faceva con Inzaghi, si nasconda quando passano

Federico Targetti Caporedattore 27 dicembre - 16:14

Non potevamo farci accecare dalla vittoria contro l'Udinese, pur salutata con gioia. Ma già domenica scorsa avevamo avuto cura di non farci trasportare oltre il limite dell'obiettività, notando come i friulani, in 10 dopo 7', avessero mollato tutto quanto. La prova del 9 sarebbe stata Parma, ma la Fiorentina l'ha clamorosamente fallita. E le modalità di questo fallimento, se possibile, fanno più male che mai.

Innanzitutto era uno scontro diretto: vincere contro il modesto (mamma mia, quanto modesto) Parma avrebbe voluto dire salire a -2 dai ducali quartultimi prima di oggi, cominciando l'anno 2026 con tutta un'altra verve. Tutto l'opposto, -8 e pure con una partita in più rispetto a loro. E non è stata una partita terrificante come altre in stagione, c'è stata una certa qual produzione offensiva, sono arrivati tanti tiri. La svolta tattica impressa finalmente da Vanoli ha comunque portato a dei piccoli miglioramenti anche oltre l'immediato. Il problema è che le conclusioni della Fiorentina non sono quasi mai state pericolose, se si eccettua il miracolo di Corvi su Comuzzo in situazione di palla ferma.

Non rinneghiamo quello che di buono si è visto contro l'Udinese dopo una sconfitta così come non abbiamo gridato alla rinascita dopo quella vittoria. Ma Parma ha mostrato a tutti come servano altre buone idee, come non ne basti una per raddrizzare una stagione maledetta. Vanoli, per avere quella buona idea, ha impiegato un mese e mezzo: non ha un altro mese e mezzo per farsene venire un'altra. La società fa sapere che il tecnico non è al momento in discussione: bene, allora serve una seconda tornata di svolta. Vanoli ritiene di avere gli elementi (o di poterli reperire sul mercato) per darla? Siamo pronti a celebrarlo. Vanoli non sa dove mettere le mani oltre a quel che ha fatto pre-Udinese? Allora può farsi da parte e lasciar prendere a Paratici il timone anche scegliendo un suo allenatore. Non crediamo possa essere quest'ultimo lo scenario, ma attendiamo speranzosi un'accelerata. E un anno del centenario senza onte, solo quello.