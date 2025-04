Il difetto della Fiorentina è cronico: sognare così è impossibile. Ma in coppa…

La diagnosi

E' un difetto cronico, nel vero senso della parola: "a lungo decorso, senza possibilità di guarigione né pericolo estremo a breve scadenza". Non sembra, infatti, qualcosa di cui il gruppo viola sia in grado di venire a capo, dopo mesi; ma nemmeno è un problema grave, perché comunque i punti sono 53 e il campionato rimane interessante, magari non in ottica Champions che è un sogno che se non vinci certe partite non ti puoi assolutamente permettere, ma certamente si corre per la quarta qualificazione europea di fila, vedremo poi se ancora Conference, se Europa League o se, mestamente, nulla. Tutte e tre possibili. Certo, il calendario... non aiuta. Già, perché a questo punto dobbiamo considerare Cagliari ed Empoli ostacoli durissimi e mettere in preventivo altre partite in salita, chiuse e frustranti. Con la speranza di essere sorpresi come è successo a Lecce, o comunque di portare a casa l'intera posta come a Como, col Verona e con gli stessi salentini in casa, pur non dando spettacolo.