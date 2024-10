Fiorentina indimenticabile… per chi l’affronta. Palladino dice A ma intende Z

Guardate le facce nella foto in copertina. Biraghi è assorto, concentrato nel guidare la squadra da un'inedita posizione di centrale difensivo, Wilson invece ride, perché si sta godendo una partita relativamente tranquilla in casa della Fiorentina, un avversario riconosciuto urbi et orbi in Galles come ben oltre la portata dei ragazzi di Harrison. Sta tutta qua la serata. Che si è conclusa come doveva, quasi per inerzia, grazie a due rimpalli che hanno favorito prima Adli e poi Kean. Davvero, era questione di tempo, già dopo pochi minuti Ikoné si è trovato un pallone randagio in area e, come suo solito, lo ha ciabattato malamente. Non vincere sarebbe stato surreale.