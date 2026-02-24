Felici Hunger Games della salvezza: la Fiorentina sta facendo la storia a modo suo

I viola hanno visto formarsi e agganciato un gruppo di partecipanti alla corsa. Con una differenza: vincono tutti, tranne chi arriva ultimo

Federico Targetti Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 06:48)

Cominciamo col dire che se non fosse arrivata una vittoria contro il Pisa saremmo stati genuinamente sorpresi. La pochezza degli uomini di Hiljemark è notevole - non ce ne vogliano i cugini, ma lo sanno anche loro - e la Fiorentina incamerava energia positiva da un paio di uscite a questa parte, dunque scriviamo di un esito prevedibile, oltre che auspicabile. Che il successo sia arrivato con quel pizzico di sofferenza senza il quale sembra che non si possa giocare, almeno in campionato, è un discorso che lasciamo ad altri approfondimenti.

Tabella di marcia — Qui invece prendiamo in analisi i numeri: Vanoli ha preso la Fiorentina dopo la decima giornata, con 6 punti in classifica: 16 partite dopo, la squadra di punti ne ha 24, quindi 18 in più. Per "proiettare" i 18 punti in 16 giornate sulle restanti 12 occorre fare una proporzione: 18 sta a 16 come x sta a 12. Troviamo che x è uguale a 13,5, mentre sulla tabella Ferrari, adesso, rimangono 3 vittorie e 5 pareggi. 14 punti, quasi perfetto. Tuttavia, per ingranare questa marcia Vanoli ci ha messo quasi due mesi, mentre quest'ultimo segmento stagionale lo affronta in maniera lanciata, reduce da tre vittorie di fila in tutte le competizioni. L'obiettivo è alla portata.

Felici Hunger Games — Anche perché adesso è una battle royale. Una sorta di Hunger Games in versione si salvi chi può, con scontri diretti disseminati lungo il cammino e le grandi a fare da deus ex machina, come Inter e Roma che hanno imposto lo stop a Lecce e Cremonese. Qual è la differenza rispetto al gioco reso celebre da libri e film? Qui vincono tutti, tranne chi arriva ultimo, che va giù con Pisa e Verona.

E possa la fortuna sempre essere a vostro favore — Tre punti avanti al terzetto sulla linea rossa formato appunto da Lecce, Cremonese e i viola, ecco il Torino che ha appena annunciato D'Aversa - sperando che i 4 punti lasciati per strada contro i granata tra andata e ritorno non risultino fatali - e il Genoa, che francamente sembra stare ancor meglio del Cagliari due punti sopra. La Fiorentina dovrà metterne dietro una, anche solamente una, e poi potrà tirare un sospiro di sollievo. mentre scrive il proprio nome nell'albo dei record della Serie A: unica squadra ad essersi salvata con 0 vittorie nelle prime 15 giornate. Sarebbe un caso di riprogrammazione da studiare.