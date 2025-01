“Eh ma s’è avuto culo”: preferivate perdere? Noi no. O forse ha ragione Palladino?

Si può essere felici e consapevoli di non essere usciti dalla crisi al tempo stesso: non è una scelta. E certo non si esce da un periodo come quello che abbiamo passato in una settimana, schioccando le dita. Salviamo bene nella memoria ciò che di (molto) buono è arrivato stasera, non solo i gol e le occasioni della prima mezz'ora, ma anche la capacità di soffrire nel momento in cui la Lazio ha attaccato con tutto quello che aveva. S'è avuto culo? Tantissimo. Ma non è colpa di Palladino, non è colpa dei giocatori e non è colpa nostra. La Fiorentina ha vinto gente, sveglia. La Fiorentina è a tre punti dal quarto posto e ha una partita da recuperare. La perderemo? Contro l'Inter è più che probabile, ma va giocata (ecco quando, molto probabilmente).