“Così non si va lontano”, dice Palladino. Ma è solo così che si può avanzare ora

I punti sono punti: ora due volte l'Inter — In questo momento va bene così. L'unico modo per uscire da un momento negativo è mettere fiducia nel serbatoio e sei punti nell'arco di una settimana sono vitali, specie con davanti due partite da giocare contro l'Inter. Ci starebbe di perderle entrambe anche con una squadra in salute, quindi prepariamoci. Non partiamo convinti di perdere, ma affrontiamole con serenità e cercando di non esacerbare un eventuale 0 alla casella dei punti ottenuti tra giovedì 6 e lunedì 10 febbraio. Palladino aveva detto, sempre nella conferenza verso il Genoa, che sarebbe stata la partita più importante dell'anno: averla vinta è un buon segnale.

Gudmundsson, riparti dal gol: Zaniolo ti aiuta? — C'è da augurarsi che il ritorno al gol faccia bene a Gudmundsson: la legge del gol dell'ex ha cancellato per un attimo la disconnessione che tormenta il numero 10, solo in pochi frangenti veramente dentro il gioco da quando è arrivato a Firenze. Si vede che ha qualità elevatissime, ma si vede solo a sprazzi. Avanti con lui: bisogna cercare in tutti i modi il miglior modo di proporlo in campo, perché se fosse in qualche modo compatibile col resto dei giocatori d'attacco a disposizione, sarebbe la svolta. Chissà se l'inserimento di Zaniolo aiuterà sotto questo punto di vista. Magari anche Ndour, che porta fisicità e corsa come ci ha assicurato il suo allenatore ai tempi del Benfica.

Barricate d'istinto — Torniamo alle parole di Palladino, oggi in tribuna per la squalifica rimediata con la Lazio. "Non è il modo per vincere tante partite". Può darsi, siamo anche d'accordo se si punta ad avere un'identità chiara. Però anche nel momento in cui la squadra ha svoltato a settembre, prima delle 8 vittorie di fila in campionato, i cambi erano stati suggeriti in maniera spontanea dal gruppo e assecondati dal tecnico. Anche in questo momento le esigenze della squadra vanno oltre i dettami dell'allenatore, che si adatta alle contingenze e porta a casa le vittorie. Allora è il caso di continuare a seguire gli stati d'animo del gruppo: forse non è il modo di vincere tante partite, ma almeno è il modo di evitare di non vincerne nessuna.

