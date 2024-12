C’è qualcosa di più “Fiorentina” di tutto questo?

Un bignami di "Fiorentina"

Quello che è successo oggi, però, racchiude un po' tutto. Sull'onda lunga del malore di Bove, ecco il lutto di Palladino - per quanto Citterio sia bravo, altrimenti non sarebbe nello staff di Raffaele, non è la stessa cosa - ecco il rigore dubbio non concesso a Gudmundsson, ecco che Italiano affronta la Fiorentina veramente come se fosse una finale, e non come ha affrontato le tre finali che ha padellato quando era sua la panchina viola. Aveva sicuramente il dente avvelenato, ci sta. Ma poi ecco il carico finale: l'esultanza che ha scatenato l'ira di Pradè, uno che non ti ricordi esattamente per i suoi scatti di rabbia ma che ha usato parole veramente pesanti. Tutto contribuisce ad avvelenare il fegato del tifoso viola mentre la classifica rimane meravigliosa e nulla, assolutamente nulla è compromesso. Ci sono segnali di calo, è vero, ma c'erano segnali negativi anche ad agosto e guardate cosa sono stati gli ultimi tre mesi.