Biraghi salva la serata, ma che ne è dell’estate in difesa? Parisi è un tema

Il calcio è bello proprio perché spesso e volentieri i valori sulla carta vanno a farsi benedire e una squadra meno quotata come il Parma mette alle strette una che parte con credenziali più elevate come la Fiorentina . Peccato perché fa sempre piacere iniziare al meglio, ma per come si erano messe le cose è un punto d'oro. Merito di alcune ottime parate di Terracciano, di un po' di fortuna sulla traversa di Sohm nel primo tempo e sul gol divorato da Cyprien nel finale e soprattutto della punizione di Biraghi al 75', che ha ripreso il vantaggio di Man al 23'.

Ma non doveva essere braccetto?

Non è una polemica, ma una perplessità generata dalla grande insistenza fin dalle primissime uscite di luglio sull'arretramento del capitano nel ruolo di centrale difensivo a sinistra nella linea a tre, anche in previsione dell'assenza di Ranieri per squalifica. Per tutta la preseason, abbiamo visto Biraghi da braccetto e Parisi più alto, addirittura quando Parisi non era in campo o entrava Fortini o cambiava fascia addirittura Kayode. Palladino avrà tutte le ragioni che vuole, ripetiamo, non pretendiamo Biraghi in difesa se un tecnico di Serie A ritiene di riportarlo alto, ma... perché? Purtroppo il tecnico non ha avuto modo di rispondere a una domanda corrispondente in conferenza stampa, magari la recupereremo in settimana.