In ognuno di noi ci sono due lupi, come dice la famosa leggenda Cherokee: in merito agli ultimi due pareggi della Fiorentina, 2-2 contro la Lazio e 1-1 contro il Milan, uno la pensa come Gosens, uno come Vanoli.
A Vanoli quel che è di Vanoli, ma Gosens gli va “contro”: 4 punti persi o 2 vinti?
Angolo Vanoli—
Non ci dobbiamo soffermare sul fatto che abbiamo perso 4 punti nei due finali, ma sui due punti conquistati contro avversari forti. Da qua alla fine dobbiamo essere lucidi, quando lotti per la salvezza è importante. Da un mese a questa parte c'è tanto di positivo.
È innegabile: un mese fa la Fiorentina sarebbe uscita con le ossa rotte da questo dittico. La Lazio e il Milan avrebbero potuto maramaldeggiare nei primi tempi, ma i viola si sono salvati stringendo i denti e poi si sono resi protagonisti di secondi tempi di spessore notevole rispetto al rendimento autunnale. A Vanoli va riconosciuto tutto il suo lavoro nel cercare con pazienza e trovare il bandolo della matassa, affidare ai giocatori giusti il progetto di ripresa e poi risalire dopo i capitomboli con Verona e Parma che sono andati a onor del vero ben oltre quanto fatto vedere dal campo. Una squadra che pareggia, e a momenti vince, contro la Lazio a Roma e contro il Milan in casa ha tutto e di più per salvarsi in ciabatte, facendo i 24 punti (6 vittorie e 6 pareggi) che rimangono sulla fatidica tabella. Però...
Angolo Gosens—
Se tu vedi quanti gol abbiamo preso al 90' alla fine pesa, sono punti persi ed è grave. Abbiamo fatto 3 risultati utili di fila e questo è positivo, abbiamo sofferto da squadra e questo ci dà fiducia per il futuro, ma quando sei lì devi sgonfiare la partita.
...però ha ragione anche Gosens. Che non si riferisce solo ai 4 punti persi nel finale contro Lazio e Milan, ma anche al punto perso col Verona (Orban all'ultimo), al punto perso ancora col Milan all'andata (86' Leao su rigore), al punto perso col Como (Addai all'ultimo) e ai due punti persi alla prima giornata a Cagliari (Luperto all'ultimo). Va bene che continuando così, mantenendo questa vitalità, i punti arrivano e la Fiorentina si salva, ma a forza di buttare via punti si rischia di avere tanti rimpianti. Alcuni sono da imputare a Pioli, altri a Vanoli e su questo il tecnico è sicuramente al lavoro, in attesa di altri rinforzi ai quali la dirigenza sta lavorando con l'ausilio sotto traccia di Paratici dal Londra. Tenendo presente che non è per forza una situazione da bianco o nero, Gosens "contro" Vanoli, ma come in tutte le cose ci sono varie tonalità di grigio, voi da che parte state?
