A Vanoli quel che è di Vanoli, ma Gosens gli va “contro”: 4 punti persi o 2 vinti?

È innegabile: un mese fa la Fiorentina sarebbe uscita con le ossa rotte da questo dittico. La Lazio e il Milan avrebbero potuto maramaldeggiare nei primi tempi, ma i viola si sono salvati stringendo i denti e poi si sono resi protagonisti di secondi tempi di spessore notevole rispetto al rendimento autunnale. A Vanoli va riconosciuto tutto il suo lavoro nel cercare con pazienza e trovare il bandolo della matassa, affidare ai giocatori giusti il progetto di ripresa e poi risalire dopo i capitomboli con Verona e Parma che sono andati a onor del vero ben oltre quanto fatto vedere dal campo. Una squadra che pareggia, e a momenti vince, contro la Lazio a Roma e contro il Milan in casa ha tutto e di più per salvarsi in ciabatte, facendo i 24 punti (6 vittorie e 6 pareggi) che rimangono sulla fatidica tabella. Però...