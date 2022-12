Scudetto ma con KO in Brianza. Italiano col Monza per ‘vendicare’ il precedente

Nonostante la stagione sia già nel vivo, il match alla ripresa ha un po' il sapore del primo giorno di scuola dopo la lunghissima pausa per il Mondiale. E l'incrocio col Monza, un appuntamento da non sbagliare per la Fiorentina, ancora molto in ritardo in campionato, è certamente ricco di fascino ma anche di insidie. Ma chi sembra avere un motivo in più per far bella figura coi brianzoli è proprio Vincenzo Italiano. C'è infatti un solo precedente che mette di fronte il tecnico siciliano e la società lombarda e risale a circa 25 anni fa.