Ripartenza casalinga: Italiano vuole sfruttare il fattore Franchi per risalire

Dopo il doppio confronto casalingo, ci sarà poi lo scontro diretto in casa di Mourinho, fissato per domenica 15 gennaio alle 20.45. Sarà, quello, un match fondamentale per rientrare nel giro che conta per poi arrivare al giro di boa ospitando il Torino, sabato 21 alle 20.45. Per arrivare al girone di ritorno insomma restano quattro gare, di cui tre in casa ed una sola in trasferta. Tutto questo mentre sugli altri campi andranno in scena sfide come Juventus-Udinese, Milan-Roma, Juventus-Atalanta e Lazio-Milan. In teoria quindi, lo spazio per scalare qualche posizione e per avvicinarsi all’Europa c’è. Italiano vuole sfruttare il fattore campo per cercare di guadagnare posizioni in classifica.