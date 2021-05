Savoldi a VN: “De Zerbi? Piacione, meglio Italiano. Serve un uomo di calcio”

In vista di Bologna-Fiorentina di domenica, abbiamo intervistato Giuseppe Savoldi, grande ex rossoblù e personaggio del nostro calcio.

Filippo Angelo Porta

Quando parli con Beppe Savoldi di calcio è come parlare con un tuo caro amico. Ti siedi, prendi una bella birra fresca e ti rilassi, evocando ricordi del passato (e, nel suo caso, che passato!) e commentando i temi d'attualità. Ti accorgi subito che lui di calcio ne capisce veramente, avendolo vissuto sia da calciatore (Atalanta, Bologna e Napoli) sia da commentatore tecnico per un'importante emittente televisiva. In vista di Bologna-Fiorentina di domenica pomeriggio, noi di ViolaNews.com lo abbiamo sentito e, appunto, bevendo una bella birra fresca (metaforicamente parlando) ci siamo fatti davvero una graditissima chiacchierata.

Savoldi, domenica c'è Bologna-Fiorentina: chi arriva meglio fra le due? Ti dico la Fiorentina, perché il Bologna, ormai, ha raggiunto tutti i suoi obiettivi. Però, i Viola dovranno essere bravi a gestire la pressione della vittoria a tutti i costi, ma penso che lo potranno fare.Quale sarà lo spunto tattico della partita? Più che uno spunto tattico, ti dico che vedo davvero bene la Fiorentina. E' tornata a giocare con serenità, in questa sua fase 3, visto che di questi tempi va di moda parlare di "fasi". Nella prima fase, con Iachini, è mancato qualcosa, nella seconda con Prandelli, lo stesso, e, invece, in questa terza fase, vedo dei miglioramenti. Merito di Iachini, perché è stato bravo e ha adottato la mia tattica.

Quale tattica? La mia: cioè, non esiste una tattica vincente, ma esiste una tattica intelligente. E Iachini ha capito i propri errori, ha messo da parte alcune sue convinzioni e si è reinventato. I risultati adesso gli danno ragione. Io dico sempre che un allenatore incide al massimo un 30% nei risultati di una squadra, dopodiché molto lo fanno i giocatori, i quali devono essere responsabilizzati. E' questo il lavoro di un buon allenatore, perché se i giocatori stanno bene, divertendosi, incidono almeno un buon 60%.Manca un 10%, a chi lo attribuiamo? Alla società, ed è un 10% che pesa abbastanza. Perché è determinante per raggiungere i risultati, senza questo manca sempre qualcosa.

E la società Viola lo sta mettendo? Come giudica fin qui Commisso? Non conosco molto bene le vicende societarie, ma Commisso mi sembra che abbia una grande passione e vuole, giustamente, raggiungere dei risultati importanti. Penso che l'Europa sia alla sua portata. Però, come anche a tanti altri Presidente, gli consiglierei di farsi affiancare da un uomo di calcio, che faccia da intermediario fra lui e la squadra. Joe Barone è bravo, ma mi piacerebbe vedere un uomo che abbia vissuto il nostro calcio e che, quindi, sappia rapportarsi ad allenatore e giocatori. Per intenderci, uno che vada dall'allenatore, quando le cose vanno male, e che lo prenda un po' per la giacchetta, in senso buono ovviamente.

Fra i giocatori Viola di maggior carisma c'è, senza dubbio, Vlahovic. Le piace? E' il numero 9 del futuro, è un giocatore fantastico. Hai visto il rigore con cucchiaio contro la Juve? Per fare questo, devi essere avanti, certe le cose le senti e basta. Ha una tecnica sopraffina, penso sia un grande giocatore.

Chi sarà l'allenatore nel futuro della Fiorentina? A me piace molto Italiano, l'allenatore dello Spezia. E' un tipo concreto. De Zerbi? Bravo, ma troppo "piacione". Me lo ricordo quando giocava nel Napoli, io in quegli anni ero commentatore per un'importante emittente televisiva. Gli piacevano molto le telecamere, vuole apparire. Nulla di male, però certe cose io le colgo subito, so cosa vuole dire stare davanti agli schermi. Un altro allenatore bravissimo è Juric del Verona. Stiamo parlando dei tre migliori allenatori emergenti, secondo me, del nostro campionato.Gattuso? Anche lui è bravo, ma dalla panchina guida troppo la squadra. Ora che non c'è il pubblico si sente tutto e devo dire che questa sua caratteristica non mi convince, perché, come ho detto, i giocatori devono essere responsabilizzati. Se gli dici sempre tutto sul campo, non va bene. Solo se si divertono e se si sentono libero, rendono.

In conclusione, quanto finisce Bologna-Fiorentina?

"Per me è favorita la Fiorentina, ma, come ho detto, attenzione alle soprese".