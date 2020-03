Sabatini a VN: “Stop definitivo Serie A? Vi dico la mia. E sulla Fiorentina del futuro…”

Il momento, davvero surreale e drammatico, che stiamo vivendo porta con sé tantissimi interrogativi. E lo sport non ne è certamente esente. E’ notizia di questi giorni la storica decisione della federazione italiana di rugby che ha deciso di sospendere definitivamente la stagione in corso, stabilendo la non assegnazione dei titoli e, al tempo stesso, l’annullamento di tutti i processi di promozione e retrocessione. Possibile scenario anche per il campionato di calcio? Per parlarne, abbiamo contattato, in esclusiva, il giornalista e conduttore Mediaset Sandro Sabatini.

E’ possibile anche per il calcio, come ha già fatto il rugby, pensare di terminare qui la stagione?

Penso e spero che non si arriverà a questa decisione. Non so però se è più un pensiero o più una speranza. L’augurio è che si riprenda la stagione e la si concluda. Magari giocando anche di luglio.

Giocare fino a luglio, non avrebbe delle conseguenze negative sulla preparazione atletica dei giocatori in vista della prossima stagione che, lo ricordiamo, sarà anche la stagione dell’Europeo di calcio?

Onestamente penso che, visto il momento che stiamo vivendo, non sia certamente un problema la preparazione atletica dei calciatori. L’idea sarebbe quella di giocare fino a luglio, con agosto di pausa, e riprendere i primi di settembre con il campionato.

E per le competizioni europee di questa stagione?

Penso che Champions League ed Europa League possano considerarsi concluse. Perché alcuni Paesi europei sono indietro rispetto a noi con le restrizioni, quindi ricominceranno ancora più tardi a giocare. Sarebbe impensabile continuare con le competizioni europee.

Parlando di calcio giocato, come vede la Fiorentina il prossimo anno?

A gennaio Commisso ha fatto un mercato importante. Amrabat e Kouamé sono giocatori fortissimi. Mi piacciono molto. Per quanto riguarda Cutrone, invece, dico che c’è di meglio. Il patron della Fiorentina ha le idee chiare sul futuro del club, che passa inevitabilmente dalla costruzione del nuovo stadio.

Nuovo stadio che per lei si farà?

Terminato questo periodo buio, penso che per il calcio ci saranno buone possibilità di investimento. Lo Stato dovrà facilitare gli investimenti privati, e in questo rientra anche la tematica della costruzione degli stadi. Bisognerà aiutare i club che vorranno investire in infrastrutture.

