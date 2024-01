Rocco non vuole la Champions? Non scherziamo. Contro l’Inter col 3-5-2

Incredibile ma vero. Quando Brekalo aveva già salutato i compagni della Fiorentina e si stava avviando all’aeroporto per raggiungere Zagabria e la Dinamo, sua nuova-vecchia squadra, è arrivato un contrordine: blocca tutto. Succede anche questo nel mercato di gennaio e quando ripetiamo che ci sono difficoltà enormi, che è estremamente difficile portare a casa giocatori veri e funzionali, ecco l’ultima dimostrazione. Dopo l’accordo di martedì scorso, prestito secco per circa cinquecentomila euro, la Dinamo non ha mandato alla Fiorentina i documenti necessari per perfezionare il trasferimento. Le motivazioni? Hanno deciso di cambiare allenatore, hanno altre priorità. E il nuovo allenatore vorrà ancora Brekalo o no? Già. Voi penserete chissenefrega e invece no, l’uscita di Brekalo era strettamente legata all’arrivo di Brian Rodriguez. Esce uno, entra un altro. E così, eccoci qui nell’empasse assoluto. I messicani aspettano, la Fiorentina cerca di trovare una soluzione alternativa per Brekalo prima di chiudere questa operazione. Ma aspetta anche Ruben Vargas, altro esterno molto vicino alla Fiorentina. Come finirà? Non lo sappiamo, dalle informazioni e dalle telefonate che ho fatto, resta comunque la sensazione netta che la Fiorentina stia lavorando sott’acqua per un colpo a sorpresa. Magari un nome mai uscito. C’è silenzio e attesa nel club viola con la consapevolezza che qualcosa comunque vada fatto. E si farà. E’ chiaro da sempre come il mercato di gennaio sia il più complesso. Nessuno vuole prendere delle sole e le occasioni sono rare. Ho già spiegato come Ngonge sia stato pagato dal Napoli tre volte il suo prezzo reale, fissato da Transfermarkt, tanto per fare un esempio.

Rinforzarsi a gennaio? Quasi impossibile

La Fiorentina, inoltre, ha anche l’obbligo di non turbare uno spogliatoio unito, una squadra che ha dato molto di più del suo valore, che rema tutta in una direzione e certi equilibri sono fragili. Non si può immettere superficialmente, ad esempio, uno come il Gallo Belotti che guadagna quattro milioni netti. Una cifra che in Fiorentina non prende nessuno. Come la prenderebbero gli altri? Si continuerebbe ad avere la stessa coesione? O si rischia di perdere qualcuno o qualcosa per strada? Dubbi. Interrogativi. Vedete quanto è difficile. Comunque resto convinto che arriverà un rinforzo, forse più di uno, in grado di dare una mano per provare a mantenere il quarto posto. Fanno sorridere i Soliti Noti e quelli contro a prescindere, quando dicono che Rocco non vuole la Champions. Ma pensano davvero che un imprenditore come Commisso non sappia che dalla Champions arrivano più di cinquanta milioni, che sarebbe la svolta per il club viola e che bisogna fare di tutto per centrare l’obiettivo? Il problema è che a gennaio i giocatori buoni non li vende nessuno. Ho già detto e ridetto che, sempre ad esempio e per dirne uno, il Sassuolo non vende Berardi a nessuno e per nessuna cifra. Deve salvarsi. Il mercato di gennaio è questo, è quasi impossibile trovare giocatori “pronti subito”, neppure Vlahovic due anni fa, nell’immediato, ha fatto fare il salto alla Juve nonostante gli ottanta milioni spesi. E allora? Non resta che aspettare gli incastri giusti. Magari oggi la Dinamo manda i documenti per Brekalo e parte il giro giusto. Oppure si trova un’altra soluzione. Come per Nzola, se lui non parte non può arrivare un altro attaccante.