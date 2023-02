Rocco, Joe e tutti quanti, vogliamo seppellire l’ascia di guerra?

La situazione a Firenze diventa sempre più difficile da gestire. Serve un'apertura da parte di Rocco Commisso.

Saverio Pestuggia

Vi ricordate l'arrivo a Firenze di Rocco Commisso e la sua presentazione al Franchi? Io sì e con tantissimi tifosi, bagnati da un'improvvisa pioggia estiva, accogliemmo il nuovo proprietario della Fiorentina che veniva dagli Stati Uniti portando una ventata di aria nuova. Vennero poi le dichiarazioni forse un po' premature tipo "money in not a problem" e l'incoronazione a Magnifico Messere nella finale del giugno 2019.

I fatti — Insomma in quell'estate di quattro anni fa Firenze si gettò in tutto e per tutto ai piedi di Commisso ("chiamatemi Rocco" rispose) concedendogli un'apertura di credito completa. I risultati non esaltanti della squadra hanno iniziato a far scricchiolare il rapporto, ma quando Commisso e Barone chiedevano tempo per capire le logiche del calcio italiano avevano certamente ragione. Non si può nascere e volare, soprattutto in un'attività difficile come quella della gestione di una squadra di calcio.

La mancata approvazione del progetto per il nuovo stadio a Campi ha iniziato a mettere in bocca a Commisso qualche critica verso il mondo politico. Così come aveva fatto già in maniera piuttosto accesa verso i giornalisti colpevoli di criticare una squadra non certo perfetta. E siamo andati avanti con Nardella che ha sempre stemperato le polemiche e la stampa che non sempre ha difeso la Fiorentina nel mare magnum delle polemiche e a volta ha usato anche toni un po' troppo aspri. Il Viola Park, quasi pronto per essere presentato ufficialmente, ha rasserenato Commisso perché indubbiamente è un'opera molto bella che resterà tra gli asset della società. Tanti presidenti ci avevano pensato e ne avevamo parlato, ma solo Rocco ha portato a termine il progetto in tempi tutto sommato veloci. E su questo credo che nessuno possa e debba sollevare qualche obiezione.

La squadra, dopo un campionato positivo culminato con il ritorno in Europa, ha ripreso a zoppicare come nelle prime due stagioni. E i tifosi che erano in maggioranza rimasti a fianco di Commisso e Barone, hanno cominciato sempre più a contestare la società. Dapprima lo striscione appeso a Ponte Vecchio e poi qualche altro polemico apparso nei dintorni del Franchi. Fino al coro "fate ridere" con cui la Fiesole ha accolto l'uscita dal campo della squadra contro il Bologna. Insomma anche la terza componente fondamentale per una società di calcio, il tifo, ha perso la pazienza. L'episodio dell'incontro fra Barone e un tifoso di domenica non ha certo aiutato l'ambiente. Se andiamo ad analizzare l'accaduto non troviamo niente di sconvolgente, ma il clima elettrico e la classifica bruttina hanno amplificato il tutto. Certo che un dirigente non deve mai mettersi a tu per tu con il singolo tifoso e qui sta l'errore di Barone con l'episodio che tramite i social è poi diventato virale.

Come uscirne — Come uscire da questo stato di cose? È necessario che Rocco Commisso, a mio giudizio la persona chiave per ricucire lo strappo, convochi i rappresentanti della stampa e dei tifosi per decidere di seppellire il passato, insieme all'ascia di guerra. E ricominciare da quel giugno 2019 quando il Franchi prima e Piazza Santa Croce poi lo accolsero alla grande. Da lì si deve ricominciare, ma solo Rocco può accendere la scintilla senza la quale non si può iniziare un nuovo percorso. Una volta arrivati ad un chiarimento (e non vuole dire evitare di criticare se è il caso) la squadra e la società devono poter lavorare in un clima sereno con una squadra che se in campionato non brilla è pur vero che ha davanti a sé ancora due obiettivi non facili da raggiungere, ma certamente alla portata dei ragazzi di Italiano.

Dunque Rocco, colleghi e tifosi, se mi leggete battete un colpo!