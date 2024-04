Ritrovare leggerezza e sorrisi per viaggiare insieme verso un sogno

“Se vuoi viaggiare lontano e veloce, viaggia leggero. Spogliati di tutte le invidie, gelosie, ripicche, egoismi e paure.” Così scriveva Cesare Pavese e queste parole andrebbero prese, stampate, attaccate per i muri della città e imparate a memoria. Il riferimento, nemmeno troppo difficile da capire, è al clima che ormai da troppo tempo circonda la Fiorentina e, in particolare, Vincenzo Italiano. Sia chiaro, e lo scriviamo subito proprio per evitare le solite accuse della serie “eh ma che noia tanto tu parli sempre e solo per difendere l'allenatore”: se qualcosa si è incrinato, o forse sarebbe meglio dire se il feeling con una parte della città non è mai davvero scattato, una parte di responsabilità l'avrà certamente anche il mister o (ancor di più) una società che con lui come con tutti i suoi tesserati ha scelto la strategia del fortino: tutti blindati dentro il Viola Park, pochissimi contatti con l'esterno e, soprattutto, opportunità di raccontarsi quasi pari allo zero. Una strategia ovviamente legittima, ma esattamente opposta a quella che sarebbe necessaria in una città straordinaria ma tremendamente difficile da capire come Firenze.

Spigoloso ma passionale

Non solo. Sul piatto infatti va anche messo il carattere di una persona sicuramente spigolosa, passionale, tendenzialmente riservata e concentrata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sul proprio lavoro. E poi ancora. Una persona (e per quanto mi riguarda questo è un grande merito) che non ha mai scelto di fare il parac.... ma che ha sempre detto quello che non gli tornava. Ricordate, per esempio, quando criticò i tifosi per il coro “fate ridere”? Una presa di posizione forte e onesta ma destinata inevitabilmente a urtare la sensibilità dei fiorentini. Gente (io per primo, giusto per scansare equivoci) che passa le giornate ad lamentarsi di se stessa o della propria città, ma che impazzisce se le stesse critiche arrivano dall'esterno. Una storia simile insomma a quella che si era già vissuta con Vincenzo Montella. In particolare dopo le sue frasi sulla “dimensione” dopo che il Franchi aveva pensato bene di fischiare e di “sfottere” una squadra appena eliminata in semifinale di Europa League. Col tempo poi i rapporti tra l'aeroplanino e la città si sono chiariti e in molti forse, ripensando a quella serata, si sono in parte pentiti.