Rischio affollamento. A Budapest per evitare un Braga bis

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo alla Groupama Arena di Budapest, contro il Ferencvaros, per una sfida di Conference League di fondamentale importanza . È vero, il passaggio del turno ormai non è più in discussione, ma molto dipenderà del futuro viola da questa partita. Passare come primi del girone garantirebbe alla squadra allenata da Vincenzo Italiano di viversi il nuovo anno con almeno due partite da giocare in meno , cosa non da poco. Soprattutto se si pensa ai tanti incastri di gare che ci saranno nei primi mesi del 2024 tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Conference League.

Già lo scorso anno la Fiorentina è stata una delle squadre che ha giocato di più in Italia, se non in Europa. Risparmiarsi 180 minuti di gioco non sarebbe una cattiva idea. Inoltre, come tutti sanno, ci sarebbe da fare i conti con una squadra che retrocede dall'Europa League, non di certo l'ultima arrivata (vedi il Braga nella passata stagione). Molte volte, in questi casi, è più complicato il turno ad eliminazione diretta rispetto agli ottavi di finale. Ecco perché questa sera la Fiorentina dovrà scendere in campo per ottenere il massimo risultato, senza fare alcun tipo di calcolo. Anche Italiano è stato molto chiaro in conferenza stampa. Di errori superficiali in passato ne sono già stati commessi abbastanza, meglio andare sul sicuro per una volta.