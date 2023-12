Un turno da evitare: tutti i pericoli della Fiorentina in caso di sconfitta

Per come si sono messi i gironi di Europa League, in attesa dei risultati dell’ultima giornata, le terze classificate che sfideranno le seconde di Conference a febbraio potrebbero essere squadre fastidiose da affrontare.

La Fiorentina è partita a inizio stagione con l’idea di non ripetere l’esperienza della passata stagione, quando furono necessari 180 minuti con il Braga per andare avanti in un torneo che poi avrebbe regalato la finale di Praga. Per come si sono messi i gironi di Europa League, in attesa dei risultati dell’ultima giornata, le terze classificate che sfideranno le seconde di Conference a febbraio potrebbero essere squadre fastidiose da affrontare. Fra queste, c’è in corsa l’Ajax che giocherà una sfida decisiva con l’Aek Atene, ci sono in ballo altre due formazioni greche (Olympiacos e Panathinaikos), ci saranno lo Sparta Praga o il Betis Siviglia o i Rangers Glasgow, lo Sturm Graz o il Rakow, il Molde o il Qarabag, i belgi del Royale Union Sg, sicuramente il Servette che in Svizzera ha fermato la Roma. Un turno, quindi, che potrebbe nascondere pericolose insidie. Da evitare. Lo riporta il Corriere dello Sport.