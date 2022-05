Riganò a VN: “Fiorentina, servono due attaccanti. Djuric mi somiglia, ma…”

La nostra esclusiva con l'ex bomber della Fiorentina. Che dà un consiglio per il mercato che si sta aprendo

"La Fiorentina ha bisogno di più attaccanti, soprattutto dopo che ti qualifichi in Conference. La squadra ha bisogno di altri attaccanti, indipendentemente da Cabral. Tutte le squadre, anche chi lotta per non retrocedere, hanno minimo tre soluzioni offensive". Non ha dubbi Christian Riganò su quale debba essere una delle priorità per il mercato viola. E ne ha parlato nell'intervista concessa a Violanews.com, commentando anche un paio dei nomi più chiacchierati come Belotti e Djuric: