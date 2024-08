Quello che potevamo aspettarci dalla Fiorentina

Sentenze no, indicazioni sì. E - per quanto mi riguarda - ben poche sorprese. Il pareggio (sofferto) di Parma che ha inaugurato il nuovo corso targato Palladino non è da buttare ma ha evidenziato tanti aspetti figli del mercato fatto fino ad oggi dalla Fiorentina. Sia chiaro, è solo una partita e qualche difficoltà iniziale è fisiologica. Il nuovo allenatore ha bisogno di tempo e fiducia , così come servirà tempo ad alcuni dei giocatori su cui si è scelto di puntare forte. Scelte interessanti, ma anche scommesse da valutare nel medio termine. A partire dall'attacco.

Un attacco da "coltivare"

Un nome su tutti: Moise Kean. Come spesso accade si è passati rapidamente dallo scetticismo all'entusiasmo, dopo qualche buona amichevole. La realtà è che l'ex Juve non è quel "grande centravanti" promesso da Pradè, l'uomo che pronti-via ti può garantire di fare reparto e soprattutto gol. Attenzione, le potenzialità per diventarlo ci sono, però c'è del lavoro da fare, in primis sulla testa, per fargli trovare consapevolezza e convinzione sotto porta. Discorso che, in parte, vale anche per Colpani: a Monza ha fatto bene, ma con discontinuità, è ancora in mezzo al percorso che potrebbe (speriamo) portarlo a diventare uno che fa la differenza. Il salto di qualità lo ha fatto invece Gudmundsson che, sulla carta, è l'uomo che può accendere il reparto d'attacco della Fiorentina. Per il resto non ci sono grandi certezze e, pur col massimo rispetto per Kouamè, Sottil e Beltran, manca ancora qualcosa a livello di alternative. Tutte cose che si sapevano prima di ieri.