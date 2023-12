Quando meno te l’aspetti: c’è ancora vita sul pianeta Nzola

La rete di Nzola ha ridato vita ai suoi compagni e ai tifosi. L’encefalogramma viola, fino a quel momento piatto, ha avuto un sussulto. Sarebbe sbagliato, poi, non sottolineare la bellezza del gol. E’ vero, Coulibaly ha allentato - per fortuna - la marcatura distanziandosi di almeno mezzo metro dall’attaccante gigliato. Mbala, però, è stato scaltro e veloce a stoppare il pallone, a girarsi e a insaccarlo alle spalle dell’incolpevole Corvi.

Si badi bene, non è tutto oro quel che luccica. Anche contro il Parma gli errori di Nzola sono stati tanti, a partire dal controllo sbagliato nel secondo tempo. Una rondine non fa primavera, la controprova è attesa domenica sera all’Olimpico nella tana di José Mourinho, ennesimo test di maturità per la Fiorentina. Scenario ideale per dare continuità al gol di coppa.