Quando Gattuso preferì Demme a Lobotka. Un po’ come Amrabat-Torreira

Fiorentina-Raid Vienna, questa sera la squadra di Vincenzo Italiano si gioca una fetta della stagione. Una partita da dentro o fuori, che segnerà anche le ultime ore del mercato viola. E in queste ore, un nome caldo in orbita Fiorentina è quello di Diego Demme, centrocampista del Napoli. Un ritorno di fiamma in casa Fiorentina, in attesa di trovare una soluzione al caso Amrabat. Il centrocampista tedesco non è un nome che scalda la tifoseria di Firenze, ma in passato un certo Gennaro Gattuso fece carte false per portarlo a Napoli. Perchè? Quali sono i motivi di una fiducia incondizionata nei confronti dell'ex Lipsia?

Tutto bene, poi arrivò Spalletti

Diego Demme si conferma in Europa con la maglia del Lipsia, di cui diventa capitano. Nel gennaio del 2020 arrivò al Napoli insieme a Lobotka. Sì, esatto, quel centrocampista che ha fatto la fortuna del Napoli campione d'Italia e che molti hanno preso come esempio per tipo di centrocampista ideale per la Fiorentina. Be, Gattuso però, decise di dare completa fiducia al tedesco. Lasciando nelle retrovie Lobotka. Col senno di poi, qualcuno può "storcere il naso" davanti a questa decisione, ma Diego Demme quell'anno si dimostrò un centrocampista completo, capace di impostare, recuperare palloni e segnare gol quando necessario. Tra l'altro esordì in Serie A proprio contro la Fiorentina, nella gara che vide i Viola battere il Napoli per 2 a 0. Tanta sostanza per il tedesco che vide il campo fino all'arrivo di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano preferì puntare su Lobotka. Le ottime prestazioni del Celta Vigo, relegarono Demme infondo alle gerarchie del Napoli e da quel momento, complici anche molti infortuni, il centrocampista perse la continuità di gioco. Questa storia, non vi ricorda qualcosa? E un po' ciò che è successo ad Amrabat, con l'arrivo di Torreira. Titolarissimo con Iachini e Prandelli, riserva nel primo anno di Italiano. Cambio del tecnico, arrivo di Torreira ed ecco che Amrabat è diventato il Demme della situazione. Poi, l'anno successivo ritrovò il posto da titolare dopo l'addio dell'uruguaiano, cosa che Demme non è ancora riuscito a trovare. Analogie e coincidenze, scelte e bocciature. La scelta di Gattuso fa ancora tanto discutere, ma sarà la Fiorentina a far ricredere un po' tutti?