Presente e futuro, la doppia difficilissima partita della Fiorentina

Dice il saggio: “Chi ha tempo non aspetti tempo”. Una frase che ogni dirigente dovrebbe incorniciare, attaccare al muro del proprio ufficio e imparare a memoria. Chiamiamola pure “ programmazione ” e, per chi vuol far calcio ad un certo livello, dovrebbe essere il primo comandamento. Individuazione del progetto tecnico; scelta degli uomini a cui affidarlo; scelta dell'allenatore e, quindi, dei calciatori. La “scaletta” (in teoria) è semplice eppure, non sempre e non tutti la seguono. E così veniamo alla Fiorentina. Se è vero infatti che molto passerà dal finale di questa stagione e che la priorità assoluta in questo momento dev'essere rivolta al presente (del resto un conto è dover pensare ad una squadra che dovrà affrontare l'Europa o la Conference League ed un altro, che nessuno ovviamente si augura, è ritrovarsi fuori da tutte le competizioni continentali) ma vista la situazione è obbligatorio, per il nuovo tandem alla guida dell'area tecnica, iniziare fin da adesso a costruire la Fiorentina che verrà.

Cosa ci riserva il futuro?

Mai come al termine di questa stagione infatti i viola si ritroveranno davanti ad uno di quei passaggi che, se non gestiti con attenzione, rischiano di rivelarsi particolarmente pericolosi: un allenatore che salvo clamorose (e improbabili) sorprese se ne andrà, prima di tutto, e con lui un gruppo che dopo tre anni è arrivato probabilmente alla fine del suo ciclo. Non solo. Basta prendere in mano la rosa infatti per rendersi conto di come i viola dovranno ricostruirsi (quasi) da capo, fin dalle fondamenta. Per capire di cosa stiamo parlando provate a rispondere a questa domanda: quanti tra i giocatori che attualmente compongono la rosa sono sicuri di restare a Firenze? E soprattutto: su quali di questi si può pensare di disegnare una squadra competitiva? Vengono in mente Dodò, Kayode, Ranieri, Parisi (forse), Biraghi, magari Milenkovic e Beltran. Stop. Tutti gli altri, se consideriamo i “titolari” vivono quantomeno in bilico: Arthur non verrà riscattato, Duncan ha il contratto in scadenza e nonostante l'opzione a favore del club la conferma è tutt'altro che scontata, Quarta non ha intenzione di prolungare l'accordo in scadenza nel 2025 e rischia di finire sul mercato, Bonaventura alla fine potrebbe rinnovare ma non è detto, Castrovilli lascerà, Belotti è in prestito secco ed il suo futuro è tutto da scrivere mentre per Nico, preparatevi, arriveranno offerte importanti e stavolta resistere sarà dura. Anche perché non ci sono molti altri giocatori con cui “fare mercato”.