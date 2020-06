Pres. Ordine architetti a VN: “Franchi prima opzione: le parti in causa si incontrino e favoriscano un concorso di idee”

Duilio Senesi è presidente dell’Ordine degli architetti di Firenze, lo abbiamo contattato per commentare l’ipotesi allo studio di un restauro dello stadio “Franchi”.

Dott. Senesi è giunto il momento decisivo per prendere una decisione chiara sul futuro dell’impianto che ponga fine al minuetto istituzionale?

Come ordine partecipo a dei tavoli per cercare di porre rimedio ad alcuni meccanismi farraginosi, ma voglio subito sgombrare il campo da equivoci: in una società complessa come la nostra non sono possibili risposte banali, ma articolate. Più che per una semplificazione banale sono per una forte razionalizzazione. Un sistema di regole e vincoli sono quelli a tutela dei più deboli, a tutela delle cose belle che abbiamo, con un “liberi-tutti” non avrebbero senso. È chiaro che dobbiamo rendere efficiente la pubblica amministrazione, rivedere il sistema complessivo delle regole. Sul Franchi – capisco la voglia dello stadio nuovo – ma non si può nemmeno non vedere il valore dell’impianto in sé. Nervi è Pierluigi Nervi: non a a caso in Vaticano c’è una sala a lui dedicata. Sta nei libri di storia dell’architettura e dell’ingegneria mondiale. Ripeto: capisco la voglia dell’investitore, ma non si lascia la Torre di Maratona per demolire tutto il resto.

Non vede il rischio incipiente che la struttura vada incontro ad uno stato d’abbandono?

Certamente: lo stadio, qualora abbandonato, andrebbe incontro al degrado se non ci sono i soldi da investirci. Dico la verità, con gli elementi che ho in mano, credo ci potrebbe essere spazio per un restauro fortemente innovativo ed integrativo. Non solo un piccolo intervento per sistemare il cemento, ma qualcosa di più strutturale, senza distruggere gli elementi che magari fra 500 anni possono essere ritrovate in vita. Se si aggiungono elementi e si riesce a ridargli una “forma”, potrebbe esserci uno spazio in tal senso. Non vedo un blocco totale da parte della Soprintendenza, neanche in passato: non è mai stato considerato un monumento al pari di Palazzo Vecchio. Consentire la copertura o elementi aggiuntivi significa, da parte loro, prevedere interventi nuovi.