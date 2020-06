Pres. Ordine Architetti: “Restauro Franchi? Con cautela, è in tutti i libri di architettura e ingegneria”

Duilio Senesi, presidente dell’ordine degli architetti di Firenze, è intervenuto a Radio Bruno per affrontare il tema stadio:

Come Ordine ci siamo sempre espressi, come prima battuta, in favore del rinnovamento del Franchi. Togliere da lì lo stadio avrebbe contraccolpi sul quartiere di Campo di Marte. Allo stesso tempo abbiamo sempre ribadito che non si possono avere pregiudizi verso gli altri comuni dell’area metropolitana. Per un architetto è affascinante intervenire su un impianto esistente e dargli nuova linfa, ma bisogna rispondere ad alcune esigenze come il confort dei tifosi. Entrambe le soluzioni hanno pregi e difetti: il Franchi è centrale ma ci sono i vincoli ed i tempi. Campi invece ha libertà progettuale perché non c’è nulla ma le difficoltà sono le infrastrutture. Vincoli soprintendenza? Non so cosa stiano studiando, sul Franchi sarei cauto perché lo stadio di Nervi è un’opera presenta in tutti i libri di architettura e ingegneria moderna. Rappresenta un significato storico, con un comitato scientifico si dovrebbe vedere cosa si può toccare e cosa no. Un concorso di idee di più architetti in questo primo anno avrebbe già potuto portare una decina di idee, non so perché non siano stati chiesti. I tempi di un concorso sarebbero di sei o sette mesi, tempi ragionevoli.