Rocco, Dario e il minuetto sullo stadio

Comincio descrivendo cosa si intende per minuetto. Trattasi di una danza, ma anche di una forma musicale tripartita con ciascuna delle tre sezioni (minuetto-trio-minuetto) che prevede la ripetizione (ritornello). Ovviamente ve l’ho fatta breve per spiegarvi la genesi del titolo di questo mio pezzo che ovviamente riguarda il balletto che si sta svolgendo attorno allo stadio di Firenze. Da una parte il Sindaco Nardella che apre le danze e giustamente, visto il suo ruolo, cerca di non far emigrare la Fiorentina dal capoluogo. Dall’altra troviamo Rocco e Joe che insieme al Sindaco Fossi svolgono la seconda parte della danza (il trio), danza che poi viene ripresa da politici e opinionisti che nella stragrande maggioranza riprendono il tema del minuetto di Dario e sono a favore della permanenza della Fiorentina in un Franchi sicuramente rinnovato.

Non chiedetemi perché ci sia attorno al restyling del Franchi tutto questo consenso. Io, se avete letto il mio precedente intervento, sono a favore di uno stadio nuovo e funzionale, visto che abbiamo un proprietario che vuole fare le cose per bene. Ovviamente prendo atto di tutto questo fermento per il Franchi che non condivido (ognuno però ha il diritto di esprimere il suo parere) e auspico che Rocco e Joe optino per il nuovo, un nuovo che avanza e porterebbe nuove idee e, perché no, anche soldi per la società viola.

Cosa fare del Franchi? La preoccupazione di molti è che rimanga inutilizzato e resti un monumento da tenere in piedi solo per i libri di architettura e ingegneria. Con un po’ di inventiva potrebbe invece essere trasformato in qualcosa di diverso mantenendo le sua parti artistiche, visto che trovo difficile proporlo per altre discipline sportive che a Firenze non sono poi così attraenti per la massa. Certo dispiace, ma ‘the show must go on‘ e a mio avviso per farlo andare avanti serve ben altro che un Franchi riveduto e corretto.