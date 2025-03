Viareggio Cup, i protagonisti: chi sono i viola che sognano dopo il trofeo sfiorato

1 di 7

INTRO

Con la finale di questo pomeriggio, la 75ª Viareggio Cup è giunta al termine. Dopo una cavalcata memorabile, i ragazzi della Under 18 viola si sono dovuti arrendere in finale contro il Genoa che ha vinto 1-0 e si è portato a casa la coppa. Nonostante ciò, noi della redazione di Violanews, abbiamo deciso di onorare il percorso stoico dei ragazzi di Capparella, facendo in primo luogo i complimenti a tutti i giocatori e a tutto lo staff, i quali insieme sono riusciti a gestire al meglio il calendario serrato che una competizione del genere comporta, senza però calare il livello delle prestazioni. Nonostante non sia finita in trionfo, abbiamo scelto l'esultanza di gruppo dopo la semifinale per la nostra copertina, perché si tratta ugualmente di un percorso da celebrare.

In secundis, abbiamo scelto 6 dei giocatori che, secondo noi, si sono messi in risalto con prestazioni sorprendenti o degne di nota. In questo articolo faremo un breve focus su di loro parlando un po' della loro stagione e del loro percorso fin qui. Scorrete le schede per leggere di loro, uno dopo l'altro!

Nota: le nostre scelte sono totalmente arbitrarie. Dopo un torneo del genere, tutti i giocatori meriterebbero un approfondimento, ma noi abbiamo voluto selezionare i sei che hanno colpito maggiormente i nostri inviati al Viola Park, a Seravezza e infine allo Stadio dei Pini di Viareggio. Per cui, se pensate che un Kaba, un Sardilli o un Bonanno o chi per loro avrebbero meritato di più, non siete necessariamente nel torto; solo noi ci siamo sentiti dal canto nostro di premiare questi sei! Buona lettura.

Hanno collaborato Giada Di Stefano e Jacopo Sottili